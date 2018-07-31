Новая система обслуживания полетов в Казахстане заработает в апреле 2019 года

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане обслуживание в воздушном пространстве будет осуществляться с применением технологии PBN. Данная система позволит летать не только по воздушным коридорам, как это происходит сейчас, но и по любому заданному маршруту в зоне действия навигационного оборудования, то есть пилот не будет привязан к наземным средствам, сообщает abctv.kz.

Проект по внедрению PBN (performance-based navigation – навигация на основе эксплуатационных характеристик) в верхнем воздушном пространстве, полетов в режиме непрерывного набора и снижения высоты с использованием новой технологии в аэропортах Астаны и Алматы заработают уже весной следующего года, сообщили в «Казаэронавигации».

По мнению регионального менеджера международной ассоциации воздушного транспорта IATA в Казахстане Джордана Карамалакова, система PBN будет способствовать увеличению трафика внутри страны и станет позитивным знаком для иностранных перевозчиков, так как свидетельствует о наличии современной системы воздушного движения. «Когда проект начинался, мы сделали небольшой расчет и увидели, что благодаря внедрению PBN только авиакомпания «Эйр Астана» сможет экономить до $2 млн в год из-за сокращения полетного времени и топлива», – отметил представитель IATA.

В свою очередь председатель комитета гражданской авиации (КГА) министерства по инвестициям и развитию (МИР) Талгат Ластаев ранее сообщал, что благодаря оптимизации времени полета, и, соответственно, экономии топлива дополнительный доход составит порядка $14 млн в год.