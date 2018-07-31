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  31 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Авиакомпания Узбекистана перевезет в Медину 7 200 паломников из Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - С 29 июля Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" приступила к выполнению рейсов по программе "Хадж-2018", сообщила пресс-служба НАК.

Паломники из городов Узбекистана, желающие совершить «большой хадж», до 13 августа текущего года будут доставляться в город Медина Саудовской Аравии на комфортабельных самолетах Boeing-767.

В рамках выполнения программы, запланировано выполнение 32 рейсов из аэропортов Ташкента, Намангана, Самарканда, Карши и Бухары, на которых будет перевезено 7 200 паломников из Узбекистана.

В аэропортах республики имеются молельные комнаты для совершения молитвы, которые оборудованы специальными местами для омовения. Специализированная рабочая группа оказывает помощь паломникам при прохождении регистрации на рейс и таможенных формальностей.

Обратные рейсы запланированы с 27 августа по 14 сентября. Паломники будут возвращаться на родину из города Джидды.

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