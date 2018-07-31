МВД РТ заявляет, что к убийству туристов причастны члены Партии исламского возрождения Таджикистана: 4 подозреваемых убиты, 5 задержаны

CA-NEWS (TJ) - МВД Таджикистана заявляет, что заказал данное убийство член запрещенной в стране Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), а молодые люди, участвовавшие в преступлении, намеревались после этого присоединиться к этой организации.

По данным ведомства, заказчик и члены преступной группировки, которые убили туристов в Дангаре, были членами ПИВТ и получили образование в Иране.

«Руководителем преступной группировки Хусейн Абдусамадов, который был задержан, подтвердил, что он в 2014-2015 годах в Иране получил идеологические и военно-диверсионное обучение. Там же он встретился с Носирхуджа Убайдовым по прозвищу «Кори-Носир» и примкнул к ПИВТ», - сообщается в заявлении МВД, опубликованном на сайте ведомства.

МВД также сообщает, что заказчиком является Носирхуджа Убайдов, который является членом ПИВТ с 1992 года, с 2015 года объявлен в розыск.

По данным министерства, после совершения преступления молодые люди намеревались перейти границу и примкнуть к признанной в Таджикистане террористической организации.

На сайте МВД также опубликованы имена и фотографии участников преступной группировки.

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«Аслиддин Юсуфов оказал вооружённое сопротивление: он топором ранил замначальника УБОП подполковника Джумахона Назарзода, в связи с чем и был ликвидирован», - сообщает пресс-служба МВД. Также во время проведения оперативно-розыскных мероприятий Асомиддин Маджидов, Зафар Сафаров, Джафариддин Юсуфов, по данным министерства оказали вооруженное сопротивление с использованием ножа, топора и были ликвидированы на месте.

«По подозрению в причастности к инциденту задержаны жители города Куляба Диловар Шарипов, Джамшед Назаров и житель района Джайхун Вайсиддин Сайфиддинов. По подозрению в финансировании действий группировки задержан Кароматулло Ганиев, житель города Нурек», - сообщает пресс-служба МВД.

Нападение на иностранных туристов полностью раскрыто, пятеро подозреваемых задержаны и четверо убиты. Расследование данного преступления продолжается, отмечает ведомство.

Ранее, вооруженная преступная группа на автомашине Daewoo Leganza 29 июля в Дангаринском районе на территории джамоата Сафобахш совершила наезд на группу иностранных велотуристов.

Пресс-служба МВД сообщает, что после намеренного наезда, преступники нанесли смертельные ранения ножом и топором и скрылись с места преступления.

В результате на месте происшествия погибли двое граждан США Аустин Джей и Лаурен Анне Мунотс, гражданин Нидерландов Вокке Рен Виллем и Хамел Маркус гражданин Швейцарии. Ким Айрис и Дименд Мари Клер, граждане Швейцарии, были госпитализированы в районную больницу Дангары. Гражданин Франции Казабат Гуиллаюм Джеан не пострадал.

Между тем, террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на иностранных туристов в Таджикистане. Об этом сообщила американская SITE Intelligence Group, которая мониторит информационную активность экстремистов.

Напомним, осенью 2015 года, после «мятежа» замминистра обороны Абдухалима Назарзода, Верховный суд Таджикистана объявил исламскую партию террористической организацией и запретил ее деятельность на территории страны. Власти считают, что лидер ПИВТ оказал содействие генералу Назарзода в совершении попытки государственного переворота. 14 высокопоставленных членов партии были приговорены к длительным срокам заключения, двое из них получили пожизненные сроки. Председатель ПИВТ Мухиддин Кабири, который с весны 2015 года находится за пределами страны, ранее отвергал все обвинения и заявлял, что уголовное преследование членов партии имеет политическую подоплеку.