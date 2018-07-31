В Алматинской области возле мечети мужчина похитил 3-х летнюю девочку пока ее отец завершал молитву

CA-NEWS (KZ) - В поселке Байсерке Алматинской области 57-летний мужчина похитил трехлетнюю девочку. В департаменте внутренних дел региона прокомментировали происшествие, передает «Sputnik-Казахстан».

«После завершения молитвы в мечети отец обнаружил, что исчезла его трехлетняя дочь. Он вызвал полицию, прибывшая оперативно-поисковая группа по горячим следам установила маршрут движения похитителя. Он был задержан через полчаса после прибытия на место оперативно-поисковой группы в поле, где, увидев, что его преследуют полицейские, подозреваемый оставил ребенка и попытался скрыться», — рассказал руководитель пресс-службы ДВД Алматинской области Сергей Незнаев.

Похититель задержан, теперь в отношении него решается вопрос о мере пресечения.