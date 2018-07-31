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  31 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Законопроект Монголии о поставке без пошлин в США швейных и трикотажных изделий рассматривается конгрессом

CA-NEWS (MNG) - Законопроект о торговле Монголии с третьим соседом или «Mongolia Third Neighbor Trade Act» 26 июля был передан на рассмотрение Конгресса США, сообщает Montsame. «Принятие данного закона увеличит торговый оборот между Монголией и США, а также рабочие места в области производства швейных и трикотажных изделий в нашей стране», - считают эксперты.

Президент Монголии Халтмагийн Баттулга выразил поддержку и благодарность американским политическим деятелям и конгрессменам, которые инициировали и поддержали данный законопроект о поставке монгольских швейных и трикотажных изделий на рынок США без пошлин.

Связи с передачей данного документа на рассмотрение Конгресса Администрация президента Монголии опубликовала следующую информацию.

«Монголия неуклонно придерживает принципы равноправия и взаимного уважения интересов во внешней политике. Этот законопроект, укрепляющий дружественные отношения и сотрудничество с США, является проявлением экономической безопасности и укреплением демократии в Монголии. Наши две страны в прошлом году отметили 30-летие установления дипломатических отношений. Несмотря на то, что Монголия граничит с Россией и Китаем, она считает США своим третьим соседом», - говорится в сообщении.

Торговый оборот между двумя странами в 2012 году достиг рекордного показателя – $707 млн. Монголия в прошлом году экспортировала продукцию на сумму $9,4 млн, а импорт составил $82.2 млн.

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