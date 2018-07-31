В Узбекистане цирковую обезьяну съели голодные партнеры по цеху

CA-NEWS (UZ) - 16 июля погибла цирковая обезьяна «Узбекского государственного цирка» по кличке «Рыжик», выбежавшая из клетки. По словам сотрудников цирка, обезьяну съели тигры и лев, которые содержались в клетках в одном помещении с «Рыжиком», передает centralasian.org.

Как говорит дрессировщик «Узбекского государственного цирка» Азамат Хусинов, согласно правилам, цирковые животные должны содержаться в отдельных помещениях. Однако в январе 2018 года новый директор отобрал комнату, выделенную обезьяне по кличке «Рыжик», говорит он.

– Зимой «Рыжик» несколько дней жил в холодном гараже, затем его содержали в кабинете ветеринаров. Я стелил на пол старые матрасы, чтобы хоть как-то спасти животное. Много раз говорил, что животное умрет в таких условиях, так как с трудом переносит холод, – говорит дрессировщик Азамат Хусинов.

​По его словам, в конце концов «Рыжика» были вынуждены поместить в комнату, в которой содержались два тигра и один лев, так как руководство цирка не выделило ему отдельную комнату.

– Отдельной комнаты не нашлось не только для «Рыжика», но и для меня. У всех артистов была раздевалка, а я перед выходом к зрителям был вынужден переодеваться в помещении, в котором содержались тигры, – говорит дрессировщик.

Азамат Хусинов винит в гибели «Рыжика» нового директора «Узбекского государственного цирка» Рустама Мажидова. Вот что говорится в его заявлении, написанном на имя министра культуры Узбекистана:

«2-3 месяца назад из Российской Федерации пришло приглашение на мой номер. Тогда временно исполняющий обязанности директора цирка Рустам Мажидов под разными предлогами отклонил это приглашение, чтобы я не смог поехать в РФ. Однако сейчас из РФ снова отправили приглашение на мой номер. Когда я представил приглашение в отдел кадров, Рустам Мажидов собрал худсовет, на котором вновь отклонили приглашение российской стороны. Потому что в худсовете сидят люди, поддерживающие Мажидова. Хочу отметить, что российская сторона должна была заплатить деньги за мое участие в представлениях цирка, которые должны были поступить на счет «Узбекского государственного цирка». Однако Рустам Мажидов, думая только о своих интересах, потребовал от меня, чтобы я отдал эти деньги ему. Я не согласился на его условие», – говорится в заявлении дрессировщика, адресованном на имя министра культуры.

​Временно исполняющий обязанности директора цирка Рустам Мажидов подтвердил информацию о том, что один из российских цирков отправил приглашение на номер Азамата Хусинова, но вместе с тем он опроверг обвинения дрессировщика о вымогательстве.

​Он добавил, что, согласно решению ветеринара цирка, «отведавшие вкус крови обезьяны тигры и лев» будут отправлены в Ташкентский зоопарк. Однако, как говорит дрессировщик Азамат Хусинов, «отведывание крови» не может стать причиной для передачи тигров и льва в зоопарк. "Их и так по рекомендации ветеринара каждые две недели кормили кроликами", – говорит Азамат Хусинов.

Он добавил, что в настоящее время лишен возможности посещать хищников.