Один из лучших футболистов Узбекистана Сервер Джепаров будет играть за Казахстан

CA-NEWS (UZ) - 35-летний полузащитник из Узбекистана Сервер Джепаров подписал контракт с талдыкорганским «Жетысу», сообщают казахские СМИ.

Атакующий хавбек Сервер Джепаров является девятикратным чемпионом Узбекистана (6 раз в составе «Пахтакора», 2 – «Бунедкора», 1 – ташкентского «Локомотива»), чемпионом Южной Кореи (с «Сеулом»), чемпионом Саудовской Аравии (с «Аль-Шабабом»).

Сервер Джепаров дважды становился футболистом года в Узбекистане (2008, 2010), и столько же раз – футболистом года в Азии (2008, 2011). За свою карьеру один из лидеров сборной успел выступить за клубы ОАЭ, Саудовской Аравии и Южной Кореи.

Джепаров является рекордсменом по количеству игр, сыгранных за сборную Узбекистана. За нее он провел 126 поединков, забил в них 24 мяча. В последнее время выступал в чемпионате Ирана за «Эстеглал» и «Сепахан».