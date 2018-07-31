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  31 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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На золотом руднике в Акмолинской области произошло нападение на охрану

CA-NEWS (KZ) - В Акмолинской области полиция расследует факт нападения на охрану золотодобывающего предприятия, возбуждено уголовное дело сообщили «Sputnik-Казахстан» в пресс-службе департамента внутренних дел.

Инцидент произошел в Шортандинском районе на руднике Жолымбет в прошедшие выходные.

«Группа лиц из 12 человек проникла на территорию АО «Казахалтын», подошла к шахте, где ввязалась в конфликт с охранной службой предприятия. Охранники вызвали подкрепление, водитель прибывшей группы на служебной машине совершил наезд на них. В результате два человека получили незначительные телесные повреждения и попали в больницу», — проинформировали в полиции.

По этому факту начато досудебное расследование по статье 293 часть третья «Хулиганство» в отношении 12 лиц, проникших на рудник. Также в отношении охраны начато уголовное дело по статье 345 «Нарушение правил дорожного движения» уголовного кодекса Казахстана.

По информации ведомства, в настоящее время назначены судебно-медицинские экспертизы, проводятся следственные мероприятия.

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