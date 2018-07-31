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  31 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Нурсултан Назарбаев рассказал что такое власть

CA-NEWS (KZ) - Телерадиокомлпекс президента Казахстана опубликовал в Instagram видео в котором Нурсултан Назарбаев рассказывает что такое власть.

«Одним словом ответить, я думаю, тяжело. До меня мудрецы всякие на этот вопрос отвечали, что такое власть. Говорили, что власть - это зло, деньги тоже человеку не дают счастья, поэтому лучше от всего этого бремени освободиться, жить жизнью простого человека, в этом заключается счастье. Мы, которым выпала доля быть руководителями, держать власть, должны думать по-другому, поэтому я сформулировал бы это в нескольких позициях. Власть - это прежде всего ответственность. Чем выше должность, тем больше ответственности», - рассказал Назарбаев.

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