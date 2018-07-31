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  31 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане 5 пассажирских составов задержались в пути из-за схода с рельсов грузового поезда

CA-NEWS (KZ) - На участке Мойынты – Шыганак в Жамбылской области с рельсов сошёл грузовой поезд, сообщает «КазТАГ».

«31 июля 2018 года в 8.05 при следовании грузового поезда №2009 на участке Мойынты – Шыганак перегона Кашкентениз – Жастар произошёл сход грузовых вагонов», – сообщили в КТЖ (Казахстан темир жолы).

Предварительная причина аварии: излом боковой рамы вагона №28 собственника ТОО «Исткомтранс».

Задействованы восстановительные поезда станций Шу и Сарышаган. Из-за аварии задерживается пять пассажирских поездов, в том числе поезд сообщением Астана – Сарыагаш. Движение поездов возобновится ориентировочно в 18.00 по времени Астаны.

В КТЖ отметили, что весь нанесённый ущерб предъявят собственнику грузового вагона, создана специальная комиссия для расследования этого случая.

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