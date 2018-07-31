Найденные в царском кургане под Астаной артефакты отправят на исследования в Италию

CA-NEWS (KZ) - Найденные в царском кургане под Астаной артефакты отправят на исследования в Италию, сообщает «КазТАГ».

«Часть находок из царского кургана, раскопки которого начались две недели назад близ Астаны, отправятся в Алматы и Италию. Это делается для того, чтобы узнать, именно в каком веке было сделано погребение. Также с помощью специальных исследований можно будет выяснить происхождение, развитие, физическую структуру и расовые особенности человека», - сообщили в горакимате 31 июля.

Отмечается, что в течение двух недель археологи раскопали 7 вводных, то есть более поздних, захоронений.

«Погребальный обряд свидетельствует о том, что изучаемые могилы людей предположительно датируются XV-XVI веками. Стоит отметить, что они похоронены по мусульманской традиции. 7 могил были выкопаны на кургане. Из этих 7 могил в 2 были найдены украшения. Мы полагаем, что одна могила принадлежит женщине, в захоронении были найдены бронзовые серьги и серебряные нитки. И другая – девушке, в ее могиле мы увидели обручальное кольцо на правой руке», - рассказала руководитель археологической группы Марал Хабдулина.

Курган расположен в урочище Куйгенжар, при выезде в направлении Караганды. Сейчас на краю сакского могильника находится современное казахское кладбище. Покрытый каменным панцирем курган имеет высоту 4 м, диаметр – 60 м.

«В настоящее время в Астане насчитывается 46 исторических и культурных памятников местного значения. Из этих 46 памятников 12 являются археологическими. В рамках программы «Рухани жаңғыру» в этом году планируется проведение научных исследований по четырем археологическим памятникам, и этот холм является началом работы», - сказал начальник отдела культуры и спорта Астаны Аскар Калыбаев.

Он пояснил, что выбор проведения исследования царского кургана обусловлен тем, что на краю могильника находится кладбище.

«Если вы посмотрите, на кладбище виднеется нижний слой земли. Почвенный слой желтый, коричневый. Чтобы узнать, в каком именно веке было сделано погребение, мы отправим корни зубов в Италию, а для антропологических анализов находка костей отправится в Алматы. С помощью этого исследования можно узнать происхождение, развитие, физическую структуру и расовые особенности человека», - уточнила М. Хабдулина.