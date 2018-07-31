Не исключено, что стороны пойдут на мировое соглашение и итоговый объем компенсации значительно сократится, - эксперты об иске МТС против Туркменистана

CA-NEWS (TM) - МТС обратился в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) с иском против Туркменистана. Российская фирма работала в этой стране с 2005 года. В сентябре прошлого года МТС пришлось покинуть Туркменистан. По утверждению представителей оператора, бизнес был неправомерно экспроприирован. Российская компания предварительно оценивает убытки в $750 млн, сообщает РБК.

Почему МТС подал в суд

В 2005 году МТС купил за $46,7 млн местную телекоммуникационную компанию Barash Communications Technologies (BCTI). На тот момент эта фирма лидировала на местном рынке связи. Оператор заключил с туркменским министерством связи пятилетний договор, по условиям которого BCTI должна была ежегодно перечислять в бюджет помимо налогов 20% чистой прибыли.

По истечении срока действия договора МТС прекратил работу в Туркменистане. Возобновить работу удалось лишь два года спустя: после того как оператор пообещал отчислять уже 30% от чистой прибыли туркменской «дочки». На таких условиях МТС заключил новый пятилетний договор с туркменской стороной.

Лицензия на оказание услуг связи в Туркменистане действовала до 26 июля 2018 года, но в сентябре 2017 года «МТС Туркменистан» неожиданно приостановил работу. Как объяснял оператор, государственная телекоммуникационная компания «Туркментелеком» отключила МТС международную и междугородную зоновую связь и доступ в интернет. Сейчас «Туркментелеком» — единственный поставщик сотовой связи и мобильного интернета.

В III квартале прошлого года МТС обслуживала в Туркменистане 1,7 млн абонентов, что эквивалентно 31% населения страны. Выручка в этом регионе достигла 61,7 млн тур (около 1 млрд руб. - $15 млн). В 2017 году, после приостановки работы «МТС Туркменистан», МТС зафиксировала убыток от обесценивания в размере 3,2 млрд руб. ($50 млн).

Есть ли у МТС шансы на победу

Шансы на победу есть, говорят эксперты. Как объяснял газете «Ведомости» партнер Nektorov, Saveliev & Partners Илья Рачков, между Россией и Туркменистаном действует соглашение, в рамках которого российским инвесторам в стране предоставляются недискриминационные условия. Согласно этому документу, экспроприация имущества возможна лишь в публичных интересах.

Если она произойдет, власти страны должны гарантировать быструю компенсацию, адекватную стоимости актива. Если инвестор считает, что какое-то из этих положений нарушено, он вправе потребовать от правительства страны возмещения инвестиций и упущенной выгоды в судебном порядке. Именно так поступили в МТС.

Шансы на компенсацию не очень большие, считают юристы. По словам партнера юридической фирмы Herbert Smith Freehills Алексея Панича, даже если компания победит в суде, могут возникнуть проблемы с исполнением решения. Проигравшие процесс страны зачастую не торопятся выплачивать компенсации, а розыск государственного имущества за пределами страны и обращение на него взыскания — долгая и сложная процедура, разъяснил Панич.

Как победа скажется на акциях

Возможная компенсация потенциально могла бы поддержать котировки акций МТС, поскольку она позволит компании частично или полностью вернуть свои инвестиции. Но поскольку процесс находится на ранней стадии и может занять некоторое время, а оценить шансы на получение денег в случае победы сложно, новость нейтральна для МТС, считает профильный аналитик инвесткомпании «Атон» Виктор Дима и аналитики банка «Уралсиб».

По мнению аналитика инвесткомпании «Открытие Брокер» Тимура Нигматуллина, рассмотрение дела может затянуться на несколько лет. Это показывает история предыдущих конфликтов с туркменскими властями. Не исключено, что стороны пойдут на мировое соглашение и итоговый объем компенсации значительно сократится. Так или иначе, приостановка работы в Туркменистане не критична для оператора, так как на туркменскую дочку приходился минимальный процент от капитализации МТС.

Что будет с акциями

Аналитики в целом благосклонны к МТС. На горизонте месяца котировки акций могут расти на ожиданиях улучшения финансовых показателей во II квартале. МТС занимает крупнейшую долю рынка сотовой связи, что вне зависимости от курса рубля и рыночной конъюнктуры позволяет ей получать преимущество, говорит Нигматуллин.

По его прогнозам, компания продолжит сокращать абонентскую базу и наращивать продажи более дорогих и привлекательных контрактов. Кроме того, у МТС низкая долговая нагрузка (соотношение чистого долга к OIBDA в I квартале составляло комфортные 1,1x), а из всего объема общего долга на валютный приходится незначительные 15%.

Дополнительную поддержку котировкам должны оказать прозрачная дивидендная политика, программа выкупа акций и снижение рисков для головной компании — АФК «Система». Эта компания привлекла кредит на 15 млрд руб. у банка «Открытие» сроком на три года, за счет чего рефинансировала кредит Газпромбанка и РФПИ и высвободила из-под залога 52% «Детского мира».

Аналитики, опрошенные Thompshon Reuters, ожидают, что на горизонте года акции МТС подорожают на 59% к цене закрытия 29 июля, до 420 руб. за бумагу. Из шести респондентов четверо, включая Ивана Кима из «ВТБ Капитала» и Игоря Гончарова из БКС, рекомендуют покупать акции. Двое, Александр Казбеги из «Ренессанс Капитала» и Светлана Суханова из Sberbank CIB, рекомендуют держать бумаги. Виктор Дима из «Атона» поставил рекомендацию на пересмотр.