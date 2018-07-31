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  31 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Пентагон потратит почти $900 млн на развитие искусственного интеллекта

CA-NEWS (CA) - Министерство обороны США намерено выделить $885 млн на развитие искусственного интеллекта (ИИ) в военных целях. Пятилетний контракт находится на стадии подписания, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на вице-президента фирмы Booz Allen Hamilton Джоша Салливана. Компания является подрядчиком Пентагона.

По словам Салливана, новые технологии должны помочь Пентагону лучше конкурировать с Китаем и Россией. Он отметил, что использование искусственного интеллекта упростит работу военных и предоставит им время для решения более важных задач.

«Часть задачи состоит в том, чтобы обеспечить доступ нашего правительства к наилучшим технологиям и применять их со всей должной ответственностью ради наших граждан и бойцов», - подчеркнул Джош Салливан.

Как отметил представитель консалтинговой фирмы, при помощи искусственного интеллекта военным будет проще справляться с большими объемами информации, связанной с вопросами национальной безопасности.

Так, например, сейчас сотни военнослужащих занимаются просмотром записей с беспилотников и камер наблюдения, определяя на них какие-либо объекты. Система с использованием искусственного интеллекта сможет справляться с этим намного быстрей, мгновенно определяя на записях грузовики, военное оборудование и ангары.

По словам Салливана, освободившиеся солдаты получат возможность тратить больше времени на решение других вопросов, связанных с военной подготовкой.

Вице-президент Booz Allen Hamilton уточнил, что детали контракта прорабатываются, подробности засекречены.

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