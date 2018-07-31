Пентагон потратит почти $900 млн на развитие искусственного интеллекта

- Азия и мир, политика
- 14:56, 31 июля 2018
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CA-NEWS (CA) - Министерство обороны США намерено выделить $885 млн на развитие искусственного интеллекта (ИИ) в военных целях. Пятилетний контракт находится на стадии подписания, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на вице-президента фирмы Booz Allen Hamilton Джоша Салливана. Компания является подрядчиком Пентагона.
По словам Салливана, новые технологии должны помочь Пентагону лучше конкурировать с Китаем и Россией. Он отметил, что использование искусственного интеллекта упростит работу военных и предоставит им время для решения более важных задач.
«Часть задачи состоит в том, чтобы обеспечить доступ нашего правительства к наилучшим технологиям и применять их со всей должной ответственностью ради наших граждан и бойцов», - подчеркнул Джош Салливан.
Как отметил представитель консалтинговой фирмы, при помощи искусственного интеллекта военным будет проще справляться с большими объемами информации, связанной с вопросами национальной безопасности.
Так, например, сейчас сотни военнослужащих занимаются просмотром записей с беспилотников и камер наблюдения, определяя на них какие-либо объекты. Система с использованием искусственного интеллекта сможет справляться с этим намного быстрей, мгновенно определяя на записях грузовики, военное оборудование и ангары.
По словам Салливана, освободившиеся солдаты получат возможность тратить больше времени на решение других вопросов, связанных с военной подготовкой.
Вице-президент Booz Allen Hamilton уточнил, что детали контракта прорабатываются, подробности засекречены.