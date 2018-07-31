140 пассажиров сутки не могут вылететь из Актау в Анталью из-за поломки самолёта

CA-NEWS (KZ) - Более 140 человек сутки не могут вылететь из Актау в Анталью, сообщает lada.kz. По расписанию рейс авиакомпании Sunkar Air должен был вылететь из Актау в Анталью в 07:00 30 июля, однако пассажиры ожидают вылета уже больше суток.

«Авиакомпания отменяла рейс несколько раз. Главное, что нас поражает, что к нам не приходит представитель компании. Никто ничего не может объяснить. Нам не могут сказать, улетим мы или нет. Нас держат в аэропорту в неведении. Мы уже два раза уезжали и приезжали в аэропорт за свой счёт. Нам не предоставили воды и еды. Здесь 150 человек, из них 40 детей», – возмущаются пассажиры.

Задержка рейса произошла по технической проблеме, объяснил директор авиакомпании Sunkar Air Талгат Жолдыбаев.

«По прибытии самолёта в Актау в воскресенье, 29 июля, на борту произошёл отказ блока бортового компьютера. Мы сразу же заказали деталь, вчера её только доставили вечером, но оказалось, что она тоже неисправна. Сегодня ночью придёт ещё одна новая деталь. Но принято решение, пассажиров отправить в Анталью другим бортом, который у нас летает из Алматы в Мале», – сообщил он.

«Пассажиры вылетят в Анталию сегодня, 31 июля в 22:00», - отметил глава авиакомпании.

«Пассажирам мы компенсируем их убытки. Мы оплатим дополнительный день их пребывания в отелях Антальи. Привезём их на следующей неделе не во вторник, а в среду. Люди ничего не потеряют», – сказал Талгат Жолдыбаев, добавив, что с такой ситуацией авиакомпания столкнулась впервые.

По словам директора авиакомпании Sunkar Air, для пассажиров вчера, 30 июня, был организован транспорт до города и питание.