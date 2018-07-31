В аэропорту Ашхабада 19 студентов сняли с рейса в Стамбул

CA-NEWS (TM) - В аэропорту Ашхабада 19 человек не были допущены на рейс в Стамбул, который состоялся 25 июля. Все снятые с рейса были абитуриентами, пытавшимися поступить в турецкие учебные заведения, сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана».

Представители миграционной службы заявили парням, что выезжать из страны можно только после службы в армии. Однако, среди молодых людей были и отслужившие. Вылететь не дали и нескольким девушкам. Им причину недопуска назвать не смогли, ограничившись уже стандартным «Болонок» (не разрешено), без дальнейших объяснений.

Представители «Туркменских Авиалиний» согласились принять билеты у не допущенных к рейсу парней и девушек, удержав при этом проценты за услугу. При возврате билетов удерживается до 15% от их стоимости.

Напомним, в начале июля глава миграционной службы Туркменистана Мерген Гурдов провел совещание с руководящим составом ведомства и потребовал от подчиненных «корректного отношения ко всем выезжающим из Туркменистана и въезжающим в страну гражданам». После этого граждан Туркменистана временно перестали снимать с рейсов, однако сейчас эта практика возобновилась.