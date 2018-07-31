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  31 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Посольство США не видит реальной угрозы для своих граждан в Таджикистане

CA-NEWS (TJ) - Посольство США не располагает доказательствами, указывающими на повышенный уровень угрозы для американских граждан, говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте американского дипломатического представительства в Душанбе.

«На данный момент посольство США не располагает доказательствами, указывающими на повышенный уровень угрозы для американских граждан. Мы призываем американских граждан быть бдительными в отношении своего окружения и за любой помощью, обращаться в посольство США по следующим номерам: 992-37-229-2000 или 992-37-229-2300», - говорится в сообщении.

«Работая в тесном контакте с таджикскими властями, мы можем подтвердить, что 29 июля два американских велосипедиста были убиты в районе Дангары. Согласно многочисленным источникам, 29 июля таджикские граждане совершили наезд на автомобиле на семерых иностранных велосипедистов, вышли из машины и нанесли им ножевые ранения. По данным Министерства внутренних дел Республики, несколько подозреваемых были задержаны и убиты», - отмечается в тексте.

«Мы осуждаем это бессмысленное нападение. Приносим наши глубочайшие соболезнования семьям погибших и желаем раненым скорейшего выздоровления. Из соображений неприкосновенности частной жизни мы не можем делиться подробной информацией об американских гражданах», - говорится в тексте.

Посольство благодарит таджикские власти за их профессиональную и быструю реакцию на этот инцидент, и мы будем продолжать тесно сотрудничать с ними в отношении продолжающегося расследования.

По данным МВД Таджикистана, в воскресенье около 15:30 в Дангаринском районе Хатлонской области республики автомобиль, в котором находились четыре человека, наехал на группу туристов из семи человек, ехавших на велосипедах. Трое туристов погибли на месте, еще один впоследствии скончался в больнице. Остальные получили легкие повреждения. Среди погибших двое граждан США, гражданин Швейцарии и гражданин Нидерландов.

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