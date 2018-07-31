Главы МИД Узбекистана и России обсудили двусторонние отношения
- Узбекистан, политика
- 16:27, 31 июля 2018
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CA-NEWS (UZ) - Сегодня, 31 июля, состоялся телефонный разговор между главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым и главой МИД России Сергеем Лавровым. Коллеги обсудили межгосударственное сотрудничество и предстоящий визит российского лидера в Ташкент, - сообщает внешнеполитическое ведомство России.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе узбекистанской стороны.
В ходе беседы министры обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений и российско-узбекского взаимодействия по международной повестке дня, - говорится в сообщении министерства.
Напомним, что в октябре 2018 года планируется государственный визит в Узбекистан президента РФ Владимира Путина.
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