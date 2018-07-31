Таджикистанцы выражают солидарность и несут цветы к посольству США в Душанбе
- Таджикистан, общество
- 16:34, 31 июля 2018
- Просмотров: 375
|Предыстория: ИГ взяло ответственность за убийство туристов в Таджикистане
|Продолжение: МВД РТ заявляет, что к убийству туристов причастны члены Партии исламского возрождения Таджикистана: 4 подозреваемых убиты, 5 задержаны
CA-NEWS (TJ) - В память о погибших туристах таджикистанцы несут цветы к посольству США в Таджикистане.
Цветы в диппредставительство несут с утра, посетители также оставляют записи в книге соболезнований, сообщает АП.
«Хотим, чтобы простые американские люди знали, что мы с ними и выражаем свою солидарность", – сказал один из пришедших к посольству жителей столицы.
1/4
В результате нападения на группу велотуристов погибли четыре человека. Двое из погибших были гражданами США, один из Швейцарии, другой – Нидерландов.
Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация Исламское государство, однако официальные власти обвиняют в организации этого инцидента Партию исламского возрождения.
Новости по теме:
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком