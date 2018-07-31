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  31 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистанцы выражают солидарность и несут цветы к посольству США в Душанбе
Предыстория: ИГ взяло ответственность за убийство туристов в ТаджикистанеПродолжение: МВД РТ заявляет, что к убийству туристов причастны члены Партии исламского возрождения Таджикистана: 4 подозреваемых убиты, 5 задержаны

CA-NEWS (TJ) - В память о погибших туристах таджикистанцы несут цветы к посольству США в Таджикистане.

Цветы в диппредставительство несут с утра, посетители также оставляют записи в книге соболезнований, сообщает АП.

«Хотим, чтобы простые американские люди знали, что мы с ними и выражаем свою солидарность", – сказал один из пришедших к посольству жителей столицы.
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В результате нападения на группу велотуристов погибли четыре человека. Двое из погибших были гражданами США, один из Швейцарии, другой – Нидерландов.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация Исламское государство, однако официальные власти обвиняют в организации этого инцидента Партию исламского возрождения.

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