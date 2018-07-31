В Душанбе доставлены туристы, пострадавшие в ходе нападения

CA-NEWS (TJ) - Туристы, получившие ранения в ходе нападения в минувшее воскресенье, доставлены в Душанбе, двое из них госпитализированы, сообщает «Sputnik Таджикистан» со ссылкой на МВД РТ.

«Двое иностранных туристов, получившие ножевые ранения, были прооперированы в районной больнице Дангаринского района в день нападения на них, сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное и они проходят дальнейшую реабилитацию в стационаре», - рассказали в ведомстве.

Ножевые ранения получили граждане Швейцарии Ким Айрис и Дименд Мари Клер. По данным МВД, получивший сильный стресс гражданин Франции Казабат Гуиллаюм Джеан после оказания психологической помощи был передан сотрудникам посольства Франции в Душанбе.

Напомним, вечером 29 июля на трассе Дангаринского района водитель совершил наезд на группу иностранных велотуристов. В результате ДТП трое туристов погибли на месте происшествия, четвертый был госпитализирован, но позже скончался в больнице.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмона в понедельник во время заседания правительства поручил усилить меры безопасности в стране, в частности на стратегических объектах.

В стране усилены меры охраны и правопорядка, в частности, на стратегических объектах и подъездах к городу. Президент поручил провести тщательное расследования инцидента, создать специальную группу для расследования нападения на иностранных туристов и привлечь виновных к ответственности.