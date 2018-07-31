Казахстанских и российских альпинистов, пострадавших под камнепадом в Кыргызстане, доставили в Алматы

CA-NEWS (KZ) - Казахстанских и российских туристов, попавших под камнепад в Кыргызстане, доставили в Алматы. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра внутренних дел Казахстана Юрий Ильин, передает informburo.kz.

«В 12:08 вертолёт АО «Казавиаспас» Ми-171 со спасателями и пострадавшими на борту вылетел из аэропорта «Манас» и в 13:23 произвёл посадку в аэропорту Алматы. В настоящее время оперативная группа проводит следственные мероприятия, опрос очевидцев и пострадавших, медики осмотрели, угрозы их жизни нет. Поэтому в настоящее время можно констатировать, что спасательная операция завершена, доставлены на территорию РК трое граждан России и трое граждан Казахстана», – сообщил Юрий Ильин.

Он отметил, что погибший казахстанец и двое пострадавших являются жителями Алматы, и один из Усть-Каменогорска. Граждане России прибыли в Кыргызстан из Томска.

«Это люди, которые неоднократно ходили в горы. Поднимались в гору шестой категории сложности. Это профессионалы. Каждый из них работает в разных организациях. Погибший 1976 года рождения, работал в одном из научно-исследовательских институтов в Алматы. Сейчас его тело находится в полиции, где будут проведены мероприятия по опознанию, а потом будет передано родственникам», – добавил заместитель министра.

По его словам, состояние здоровья трёх пострадавших граждан Казахстана были проверены сразу же по прибытию в аэропорт Алматы. В госпитализации они не нуждались.

30 июля группа туристов попала под камнепад на территории Кыргызской Республики в районе ледника Скрябина в 40 км от города Бишкек. Для эвакуации пострадавших туристов, из Алматы вылетел вертолёт «Казавиаспаса» со спасателями республиканского оперативно-спасательного отряда, в том числе два кинологических расчёта.

Утром 31 июля вертолёт эвакуировал пострадавших и погибшего альпиниста с ледника и приземлился в аэропорту «Манас» в Бишкеке.