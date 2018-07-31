В ДТП Ростовской области погибли и пострадали граждане Узбекистана и Таджикистана

CA-NEWS (UZ) - Граждане Узбекистана и Таджикистана могли находиться среди погибших и пострадавших в аварии с микроавтобусом и грузовиком в Аксайском районе Ростовской области, сообщили ТАСС в районной администрации.

Авария с участием грузовика "КамАЗ" и микроавтобуса Volkswagen Transporter произошла вечером в понедельник на трассе Ростов - Волгодонск. Автомобиль Volkswagen Transporter перевозил рабочих с полей, всего в нем находились девять человек. В результате аварии три человека погибли, шестеро были госпитализированы. Управление МВД проводит проверку.

"Есть иностранцы [среди погибших и пострадавших] - из Таджикистана, Узбекистана", - сообщили в администрации Аксайского района, добавив, что их гражданство уточняется.

Собеседник уточнил, что из шести пострадавших один уже выписан, пятеро находятся в больнице в удовлетворительном состоянии. "Одного уже выписали на амбулаторное лечение, остальные в больнице на стационарном - сотрясение головного мозга, перелом ключицы, ущерб правого предплечья. Состояние средней тяжести, тяжелых нет", - добавил собеседник.

Ранее в пресс-службе регионального главка МВД ТАСС сообщали, что водитель грузовика, по предварительным данным, является виновником ДТП, он не соблюдал дистанцию.