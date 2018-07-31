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  31 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Rolls-Royce Елизаветы II выставили на аукционе за $2,6 млн

CA-NEWS (CA) - Принадлежавший королеве Великобритании Елизавете II автомобиль Rolls-Royce The Phantom IV State Landaulette 1950 года выпуска выставили на аукционе Bonhams за более чем $2,6 млн, сообщается на сайте аукционного дома.

Rolls-Royce Phantom IV State Landaulette – один из 18 автомобилей ограниченной серии Phantom, который использовался королевским домом на протяжении 40 лет.

Отмечается, что Елизавета II и ее супруг принц Филипп использовали автомобиль в своих путешествиях по миру. Он оборудован высокими сиденьями, аварийным синим светом и электрическими стеклоподъемниками.

На торги выставили и другие модели Rolls-Royce, включая Phantom VI Limousin 1979 года выпуска, привезший Кейт Миддлтон к месту брачной церемонии с принцем Уильямом ($788 тыс.), а также Centenary Silver Spur Saloon 1985 года выпуска, на котором ездила принцесса Диана ($104,8–131 тыс.).

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