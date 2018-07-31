Air Astana сообщила об угрозе безопасности полётов из-за столкновений с птицами

CA-NEWS (KZ) - Авиакомпания «Эйр Астана» подняла проблему столкновения самолётов с птицами вблизи аэродромов, передает informburo.kz.

В 2018 году было зарегистрировано 37 случаев столкновений самолётов «Эйр Астаны» с птицами, сообщает департамент по корпоративным коммуникациям авиакомпании. Только в аэропорту Алматы зафиксировано восемь случаев, один из которых вызвал повреждение фюзеляжа.

Это произошло 25 июля на рейсе КС 303 (Алматы – Усть-Каменогорск) в 18.22 во время разбега воздушного судна. Экипаж принял решение прервать взлёт на скорости 100 узлов.

В тот же день после посадки рейса КС 888 (Пекин – Алматы) в 9.11 произошло столкновение самолёта со стаей птиц, но повреждений не обнаружили.

В 2017 году из 72 случаев столкновения с птицами 10 привели к порче воздушных судов и 19 – к задержке вылета. Общая сумма, потраченная на ремонт в 2017 году, составила более 850 000 долларов, констатировали в авиакомпании.

«Алматинский аэропорт проводит систематическую работу по обеспечению безопасности полётов, но, несмотря на это, ситуацию с пернатыми в Алматы значительно ухудшают фермерские поля вокруг взлётно-посадочной полосы, засеянные злаковыми культурами. Они являются кормовой зоной для мелких птиц и насекомых, которые, в свою очередь, привлекают хищных крупных птиц. Так, от порога 05R на удалении 400 метров от оси ВПП05R/23L и шириной 900 метров до Кульджинского тракта поле засеяно ячменём. Кроме того, засеяны площади от середины ВПП 05L/23R до дороги посёлка Кызыл ту на удалении от оси ВПП 800 метров», – сообщили в авиакомпании.

Орнитологическая ситуация вокруг аэропортов регулируется как местными правилами, так и стандартами ИКАО. В частности, приказом исполняющего обязанности министра по инвестициям и развитию РК № 323 «Об утверждении Правил орнитологического обеспечения полётов гражданских ВС в РК» от 26 марта 2015 года, который запрещает размещать на расстоянии ближе 15 км от контрольной точки аэродрома места выброса пищевых отходов, строительство звероводческих ферм, скотобоен и других объектов, которые привлекают птиц, отметили в авиакомпании.

«В этой связи «Эйр Астана» хотела бы обратить особое внимание комитета гражданской авиации, органов местной исполнительной власти и первых руководителей аэропортов Казахстана на орнитологическую ситуацию вблизи аэродромов. Столкновения воздушных судов с птицами представляют серьёзную угрозу безопасности полётов, и только наши совместные усилия с привлечением органов местной власти, руководства аэропортов, специалистов по орнитологии и экологии под общим руководством КГА РК могут дать положительные результаты», – заключили в авиакомпании.

О том, что столкновения с птицами – это серьёзная угроза безопасности полётов, в Аir Astana сообщали и в 2017 году. В 2016 году было зарегистрировано 59 столкновений с птицами в различных аэропортах, повреждения воздушных судов были зафиксированы в 10 случаях.