Планировавший теракт в Москве гражданин Узбекистана осужден на 15 лет

CA-NEWS (UZ) - Вступил в силу приговор участнику группировки "Исламского государства" Муродбеку Кодирову, планировавшему теракт 1 сентября 2017 года в Московском регионе. Он осужден на 15 лет колонии строгого режима, сообщили в управлении ФСБ по Москве и Московской области.

Московский окружной военный суд признал Кодирова виновным по статья о покушении на теракт, организации деятельности террористической организации и незаконном приобретении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205.5, ч. 3 ст. 222.1 УК РФ) еще 21 мая. До этого о приговоре Кодирову не сообщалось.

Уроженец Узбекистана Муродбек Кодиров 1 сентября собирался напасть с топором на людей, а после взорвать бомбу. Присягнув ИГ, он получал инструкции от воевавшего в Сирии земляка. Заговорщики прокололись на том, что один из них выложил в интернет запись, в которой присягал на верность террористам ИГ.

Муродбек Кодиров признал свою вину, подтвердив это и на судебном заседании. Он добавил, что сожалеет о случившемся, рассчитывая, что его не накажут слишком строго. Как выяснилось, вскоре после того, как Муродбек, его жена и ребенок осели в Москве, с Кодировым по телефону связался выходец из Узбекистана, воевавший в Сирии. В ходе этого и последующих разговоров, которые они вели с использованием мессенджеров, Кодиров и решил присягнуть на верность ИГ. Собеседник обещал ему и членам семьи организовать выезд в Сирии и обеспечить там достойное проживание. Но для начала предложил устроить громкую акцию в Москве. По телефону Кодиров и земляк, согласившийся ему помочь, получили инструкции, по которым изготовили мощную бомбу. В ходе планировавшегося нападения они рассчитывали устроить массовую резню, а затем взрыв. Оставшегося в живых террориста якобы и ждали в ИГ.