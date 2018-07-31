Полиция задержала облизавшего москвичку в кабине лифта приезжего из Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - На востоке Москвы полицейские задержали подозреваемого в домогательствах к девушке в лифте жилого дома, сообщило Агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, вечером, 29 июля в полицию обратилась 29-летняя москвичка. Девушка рассказала, что в своем доме поднималась в лифте вместе с незнакомым мужчиной.

«Во время движения незнакомец начал облизывать руки и плечи девушки, тереться об нее, трогать за живот и бедра. Заявительница оттолкнула мужчину и вышла на 16 этаже, где расположена ее квартира, а неизвестный поехал выше. Сразу после случившегося гражданка вызвала полицию», - пояснил источник.

Прибывшие оперативники задержали мужчину, на которого указала девушка. Им оказался 35-летний гражданин Узбекистана. По факту случившегося проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.