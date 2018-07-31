РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  31 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Полиция задержала облизавшего москвичку в кабине лифта приезжего из Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - На востоке Москвы полицейские задержали подозреваемого в домогательствах к девушке в лифте жилого дома, сообщило Агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, вечером, 29 июля в полицию обратилась 29-летняя москвичка. Девушка рассказала, что в своем доме поднималась в лифте вместе с незнакомым мужчиной.

«Во время движения незнакомец начал облизывать руки и плечи девушки, тереться об нее, трогать за живот и бедра. Заявительница оттолкнула мужчину и вышла на 16 этаже, где расположена ее квартира, а неизвестный поехал выше. Сразу после случившегося гражданка вызвала полицию», - пояснил источник.

Прибывшие оперативники задержали мужчину, на которого указала девушка. Им оказался 35-летний гражданин Узбекистана. По факту случившегося проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

print
  • Нацфонд Казахстана удвоил доходы
  • В Казахстане задержали подозреваемого в убийстве 18-летней девушки, которая вышла на пробежку и не вернулась
  • Число погибших в результате пожаров в Греции возросло до 91
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×