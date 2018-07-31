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  31 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В МИД Армении рассказали о процессе смены генсека ОДКБ Хачатурова после обвинений в госперевороте

CA-NEWS (CA) - Решение по новому генсеку ОДКБ будет принято на основе консенсуса между членами Организации, сказал на традиционном брифинге во вторник пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

«Наши шаги полностью соответствуют пунктам правого статуса Договора о Коллективной безопасности. Как мы уже отмечали ранее, Армения предложила партнерам по ОДКБ начать процесс смены генсека», - цитирует его слова «Sputnik Армения».

По его словам, идут интенсивные переговоры с коллегами по Организации.

Он отметил, что предложение Армении исходит из стремления Армении укрепить ОДКБ. По его словам, главнейшие документы в ОДКБ были приняты во время председательства Армении.

«Армения не планирует делать шаги, которые могут негативно повлиять на авторитет Организации. Мы заинтересованы в том, чтобы ОДКБ продолжала свою работу, об этом мы сообщили своим партнерам», - сказал Балаян.

Он отметил, что Хачатуров – пока еще генсек ОДКБ. Пока Совет ОДКБ не примет решение, он останется на этом посту. Очевидно, что кто-то должен сменить на посту Хачатурова, но если даже на поиск кандидата уйдет какое-то время, его обязанности может временно исполнять заместитель Валерий Семериков. Так уже было после ухода генсека (до назначения Хачатурова), сказал Балаян.

«Кто его заменит, в каком порядке, и сколько времени это займет – вопрос обсуждений и консенсуса», - подчеркнул Балаян.

Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров не обращался к организации с просьбой оказать какое-либо содействие в разрешении этой ситуации, заявил РИА Новости замгенсека ОДКБ Валерий Семериков.

Семериков рассказал, что общается с Хачатуровым по служебным вопросам. «Мы с ним разговариваем и по этому вопросу (участия в судебных заседаниях в Армении — ред.). Он прошел все необходимые процедуры в качестве свидетеля», - заметил собеседник агентства.

Отвечая на вопрос, не просил ли Хачатуров о содействии в складывающейся ситуации, Семериков подчеркнул: «Абсолютно не было никаких таких обращений».

Специальная следственная служба Армении ранее предъявила обвинение генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Суд в Ереване освободил Хачатурова под залог.

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