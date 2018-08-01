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  1 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Немецкая компания построит в Узбекистане первые платные дороги

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан продолжает развивать сотрудничество с немецкой компанией GP Günter Papenburg. Компания уже создает в республике СП по производству асфальтосмесительных установок «Тельтомат» и запасных частей к ним. Предприятие также будет заниматься ремонтом спецтехники и восстановлением дорожного покрытия, сообщили "Новости Узбекистана".

GP Günter Papenburg работала в Узбекистане и в сфере дорожного строительства. Компания уже сдала в эксплуатацию 50-километровый участок автодороги с цементобетонным покрытием, являющийся частью международной трассы Гузар — Бухара — Нукус — Бейнеу. Общая стоимость работ составила более 66 миллионов евро.

Теперь это сотрудничество предполагается расширить и привлечь компанию к строительству первых в Узбекистане платных дорог. О новом проекте говорится в постановлении Президента «О дополнительных мерах по ускорению реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов в 2018-2019 годах».

Предполагается, что компания будет строить не только наземные трассы, но и тоннели. Для реализации проекта планируется привлечь $500 млн. прямых иностранных инвестиций.

Платные дороги будут дублировать уже существующие междугородние трассы. Одной из первых платных дорог может стать автострада Ташкент-Самарканд-Бухара, которая пройдет параллельно действующей. Плюсом новой дороги, помимо качества дорожного покрытия, станет возможность передвижения на большей скорости, чем по обычным трассам.

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