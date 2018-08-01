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  1 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане запретили строить жилые дома ниже пяти этажей

CA-NEWS (TJ) - Власти Таджикистана решили, что у новостроек в населенных пунктах, а также на основных проспектах и улицах административных центров городов и районов должно быть не менее пяти этажей. Решение об этом было принято правительством месяц назад, но о нем стало известно только накануне

В правительственном постановлении говорится, что решение принято «с учетом дальнейшего развития градостроительства и ограниченности земель в стране».

В Комитете по архитектуре и строительству Таджикистана сообщили 29 июля, что местные проектировщики подготовили несколько эскизов жилых зданий на уровне не менее пяти этажей. Ими могут пользоваться строительные организации и предприниматели, которые получили разрешение на строительство домов, отметили в ведомстве.

Напомним, в начале месяца жители Таджикистана получили уведомление от властей о замене шиферной кровли на кровлю из современных однотонных материалов. Комитет по архитектуре и строительству Таджикистана на основе поручения правительства распорядился привести крыши зданий городов и районов страны в единые цвета.

Однако многие не в восторге от инициативы властей. Люди жалуются, что для них это неподъемные траты - для полной замены крыши, в зависимости от качества материалов и объема работ, необходимо потратить от 15 до 30 тыс сомони (от $1600 до $3200).

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