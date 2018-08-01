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  1 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте пройдёт выставка-ярмарка «Сувениры Узбекистана»

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане впервые пройдет выставка-ярмарка «Сувениры Узбекистана», призванная содействовать проведению презентаций продукций национального ремесленничества. Об этом сообщает uz24.uz.

Мероприятие пройдет 22-23 сентября и направлено на стимулирование ремесленников и народных умельцев, расширение ассортимента изготавливаемых сувенирных продуктов, определение видов востребованных сувениров. Также обмен опытом между мастерами позволит им глубже работать над качеством и оформлением изделий.

Пообщавшись с приглашенными на ярмарку иностранными туристами, ремесленники смогут изучить спрос зарубежных гостей, ознакомиться с представленными различными образцами из зарубежных стран, пользующимися популярностью у туристов сувениров и товаров с национальной атрибутикой для организации их изготовления в Узбекистане.

Мероприятие будет иметь характер народного гулянья, с шоу программами фольклорных ансамблей и групп, проведением различных народных игр, мастер-классами от народных умельцев, награждением ремесленников, набравших большее количество зрительских симпатий от посетителей.

Также выставку-ярмарку украсят соревнование по курашу, представление канатоходцев, выступление кукольного театра, концерт узбекской традиционной музыки и танца, дигустация плова. Завершением двухдневного мероприятия станет гала-концерт, и награждение лучших мастеров.

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