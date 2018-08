В Мексике разбился самолет со 101 пассажиром на борту, погибших нет

CA-NEWS (CA) - В результате катастрофы пассажирского самолета авиакомпании Aeromexico, который упал после взлета из аэропорта города Виктория-де-Дуранго, никто не погиб, сообщает Би-би-си со ссылкой на губернатора штата Дуранго Хосе Росас Аиспуро.

Как сообщают журналисты местных СМИ с места событий, большая часть пассажиров покинула салон самолета самостоятельно.

По предварительным данным минздрава страны, ранения получили 85 человек, они доставлены в близлежащие больницы.

Самолет Embraer E90, на борту которого находились 97 пассажиров и 4 члена экипажа, выполнял рейс AM2431 из аэропорта «Хенераль Гвадалупе Виктория» в столицу страны Мехико.

Самолет упал сразу после отрыва от взлетно-посадочной полосы. Судя по кадрам с места катастрофы, вскоре после падения лайнер загорелся.

Как сообщила компания-оператор аэропорта OMA Aeropuertos, причиной крушения могли стать плохие погодные условия.

#BREAKING Miraculously no fatalities reported as result of #Durango #Mexico #Aeromexico #Vuelo2431 plane crash @Telemundo51 pic.twitter.com/IgSpZHVsgN