В Мексике разбился самолет со 101 пассажиром на борту, погибших нет

- Азия и мир, происшествия
- 9:27, 01 августа 2018
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CA-NEWS (CA) - В результате катастрофы пассажирского самолета авиакомпании Aeromexico, который упал после взлета из аэропорта города Виктория-де-Дуранго, никто не погиб, сообщает Би-би-си со ссылкой на губернатора штата Дуранго Хосе Росас Аиспуро.
Как сообщают журналисты местных СМИ с места событий, большая часть пассажиров покинула салон самолета самостоятельно.
По предварительным данным минздрава страны, ранения получили 85 человек, они доставлены в близлежащие больницы.
Самолет Embraer E90, на борту которого находились 97 пассажиров и 4 члена экипажа, выполнял рейс AM2431 из аэропорта «Хенераль Гвадалупе Виктория» в столицу страны Мехико.
Самолет упал сразу после отрыва от взлетно-посадочной полосы. Судя по кадрам с места катастрофы, вскоре после падения лайнер загорелся.
Как сообщила компания-оператор аэропорта OMA Aeropuertos, причиной крушения могли стать плохие погодные условия.
Ministro de Transportes de #México confirma 97 pasajeros a bordo y 4 tripulantes pic.twitter.com/kq5rLzSemT— InfoEmergencias (@InfoEmerg) July 31, 2018
#BREAKING Miraculously no fatalities reported as result of #Durango #Mexico #Aeromexico #Vuelo2431 plane crash @Telemundo51 pic.twitter.com/IgSpZHVsgN— JRodriguez (@JRodzMIA) July 31, 2018
Corporaciones de emergencia y seguridad se encuentran en el km17 de la autopista Durango - Torreón atendiendo accidente de la aeronave, cede el paso a los vehículos de emergencia