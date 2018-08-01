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  1 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Иран отверг обвинения в причастности к нападению на туристов в Таджикистане

CA-NEWS (TJ) - Тегеран отвергает причастность к инциденту с нападением на иностранцев в Таджикистане и осуждает его. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на официального представителя министерства иностранных дел Ирана Бахрама Касеми.

Касеми также опроверг информацию о наличии на территории страны какой-либо подготовительной базы для совершения актов саботажа и осудил нападение на иностранных граждан.

«Исламская Республика Иран решительно отвергает всякую причастность к этому инциденту и существование на своей территории базы для военно-диверсионного обучения. Мы решительно осуждаем произошедшее и готовы оказать содействие таджикской стороне в расследовании», - сказал он.

Правоохранительные органы Таджикистана заявили, что они рассматривают различные мотивы злоумышленников, в том числе теракт. Во вторник ведомство уточнило, что к гибели туристов причастна террористическая организация Партия исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), а один из исполнителей нападения получил в Иране идеологическое и военно-диверсионное обучение.

В результате наезда автомобиля в Дангаринском районе Хатлонской области 29 июля погибли четыре иностранных велотуриста (два американца, швейцарец и гражданин Нидерландов), путешествовавших по стране, трое получили ранения. Нападавшие добивали туристов ножами. По подозрению к причастности к инциденту задержаны еще несколько человек. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

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