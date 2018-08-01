В Актобе судят механика и директора ТОО за гибель телеведущей которую зажало в лифте

CA-NEWS (KZ) - В суде № 2 Актобе прошло предварительное слушание по делу о гибели в лифте телеведущей Айзат Абдисамат, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Обвиняемыми по уголовному делу проходят директор и учредитель ТОО «Жанабек Сервис» Кенен Жанабеков и механик Жарылкасын Акжанов, который ремонтировал лифт перед трагедией. Их подозревают в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 306 УК РК - «Выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Суд проходит под председательством судьи Ербола Абдыкалыкова, который на месте определил назначить главное судебное разбирательство на 13 августа. Директор ТОО «Жанабек Сервис» Кенен Жанабеков заявил журналистам, что его вины в случившемся нет. «Моей вины в случившемся нет. Наняли нормального человека, который знающий, занимается лифтами. Это механик с опытом. После работы, ремонта появилось что-то неладное», - сообщил он.

Напомним, Айзат Абдисамат погибла 4 апреля после того, как ее ногу зажало между кабиной и шахтой лифта. Она не успела полностью войти в кабину лифта, и он резко поехал вниз. Девушка была ведущей на телеканале Казахстан-Актобе (Aqtóbe). Она вела утреннюю программу «Кайырлы тан» и детскую передачу «Балдаурен».