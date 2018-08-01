В Северо-Казахстанской области ветер повалил линию электропередач

CA-NEWS (KZ) - В Северо-Казахстанской области подполковник полиции спас водителей от удара током на аварийном участке трассы, сообщили «Sputnik-Казахстан» в пресс-службе областного департамента внутренних дел.

Заместитель начальника Тимирязевского РОВД Нарлан Жумабаев в свой выходной день ехал в Петропавловск, шел сильный дождь.

«Сквозь пелену дождя он разглядел, что около села Заречное порывом ветра повалило опору линии электропередач. Проходящие над трассой провода провисли, оказавшись как раз на уровне легкового автомобиля. Подполковник полиции, включив аварийные огни, вышел на дорогу, чтобы остановить идущие следом за ним машины», — прокомментировали в полиции.

Потом Жумабаев вызвал энергетиков, а до прибытия аварийной бригады оставался на добровольно принятом посту, регулируя движение и не допуская приближения людей и машин к упавшему проводу. Он направлял идущие в город автомобили по встречной полосе в объезд опасного участка.

Позже в «Северо-Казахстанской распределительной электросетевой компании» обратились к начальству Нарлана Жумабаева с просьбой о поощрить его.