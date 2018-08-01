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  1 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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ИГ опубликовало видео с предполагаемыми убийцами туристов в Таджикистане

CA-NEWS (TJ) - Террористическая группировка «Исламское государство» распространила видеоролик, на котором пятеро молодых людей из Таджикистана присягают на верность террористической группировке, сообщает портал SITE. Предполагается, что на кадрах запечатлены молодые люди, совершившие атаку на иностранных туристов в Дангаре.

Один из них говорит, что руководители Таджикистана - «вероотступники, которые продали свою веру и отдали страну неверным». Они говорят на таджикском, который сопровождается титрами на арабском.

Затем все пятеро клянутся в верности лидеру ИГ Абу Бакру аль-Багдади.

Личности снятых на видео мужчин не установлены и их причастность к нападению пока не подтверждена.

Ранее, ИГ взяло на себя ответственность за убийство четверых иностранных велосипедистов в Таджикистане. В свою очередь МВД РТ обвинило в гибели иностранцев Партию исламского возрождения Таджистана (ПИВТ).

Двое граждан США, один швейцарец и один голландец были убиты в районе Дангара, примерно в 70 километрах к юго-востоку от Душанбе в воскресенье, 29 июля. Туристы были задавлены автомобилем, а затем их добили ножами. Еще двое иностранцев были ранены.

Напомним, в мае 2015 года бывший командир ОМОН МВД Таджикистана Гулмурод Халимов, выпустил видеообращение, в котором сообщил, что вступил в ряды ИГ.

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