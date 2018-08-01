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  1 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Венгрия выделила Монголии $25 млн для производства вакцины против инфекционных заболеваний животных

CA-NEWS (MNG) - В Улан-Баторе министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Б.Батзориг принял 31 июля представителя венгерского МИДа Адама Сзукса и посла Венгрии в Монголии Михая Галошфая и обсудил вопрос о сотрудничестве в сфере восстановления деятельности завода биопрепаратов «Биокомбинат», передает Montsame.

Батзориг подчеркнул, что Монголия не производит вакцины против инфекционных заболеваний животных, поэтому важно наладить отечественное производство вакцин, отвечающих европейским стандартам. «Я благодарен правительству Венгрии за предоставление льготного кредита в размере $25 млн для решения этого вопроса», - отметил Батзориг.

В ходе встречи стороны подписали меморандум о взаимопонимании с целью начать строительные работы по модернизации и расширению Биокомбината, которые продолжатся в течение 1-2 лет. В результате завод сможет производить 15-20 млн доз сухих и 10-15 млн доз жидкой вакцины. Кроме того, будет построена лаборатория при комбинате, которая сможет осуществлять весь комплекс анализов продукции по международным стандартам.

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