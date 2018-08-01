Первый горнолыжный курорт мирового уровня откроется в Узбекистане зимой

CA-NEWS (UZ) - Первый горнолыжный курорт международного уровня в Узбекистане откроется в декабре, сообщил «Газете.uz» заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов.

По его словам, будущий горнолыжный курорт Amirsoy займет территорию около 900 га в Бостанлыкском районе Ташкентской области. Проектом предусмотрено создание сети оснежаемых горнолыжных трасс разной степени сложности общей протяженностью около 21,3 км, 7 канатных дорог, сноуборд-парка, спортивной школы, жилой застройки и другой курортной инфраструктуры. Общая стоимость проекта составляет более 100 млн евро.

Первый этап проекта, сдача в эксплуатацию которого планируется в декабре, включает в себя строительство 2 канатных дорог протяженностью более 3 км, 13 горнолыжных трасс различной сложности общей протяженностью 12,3 км, 2 искусственных озер, вертолетной площадки, системы искусственного снегообразования и др.

Приобретена и находится в процессе доставки снегоуплотнительная техника (ратрак). На эти цели направлено около 30 млн евро.

Руководство проектом доверено мировой компании в области управления бизнес-процессами горных комплексов — PGI Management (Андорра). На ее счету множество крупных проектов в таких странах, как Франция, Испания, Индия, Аргентина, Турция, Оман, Словения, Азербайджан, Казахстан и других.

Запуск тестовых испытаний двух канатных дорог запланирован на октябрь этого года.