РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  1 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Первый горнолыжный курорт мирового уровня откроется в Узбекистане зимой

CA-NEWS (UZ) - Первый горнолыжный курорт международного уровня в Узбекистане откроется в декабре, сообщил «Газете.uz» заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов.

По его словам, будущий горнолыжный курорт Amirsoy займет территорию около 900 га в Бостанлыкском районе Ташкентской области. Проектом предусмотрено создание сети оснежаемых горнолыжных трасс разной степени сложности общей протяженностью около 21,3 км, 7 канатных дорог, сноуборд-парка, спортивной школы, жилой застройки и другой курортной инфраструктуры. Общая стоимость проекта составляет более 100 млн евро.

Первый этап проекта, сдача в эксплуатацию которого планируется в декабре, включает в себя строительство 2 канатных дорог протяженностью более 3 км, 13 горнолыжных трасс различной сложности общей протяженностью 12,3 км, 2 искусственных озер, вертолетной площадки, системы искусственного снегообразования и др.

Приобретена и находится в процессе доставки снегоуплотнительная техника (ратрак). На эти цели направлено около 30 млн евро.

Руководство проектом доверено мировой компании в области управления бизнес-процессами горных комплексов — PGI Management (Андорра). На ее счету множество крупных проектов в таких странах, как Франция, Испания, Индия, Аргентина, Турция, Оман, Словения, Азербайджан, Казахстан и других.

Запуск тестовых испытаний двух канатных дорог запланирован на октябрь этого года.

print
  • Житель Павлодара намерен взыскать $9 тысяч с психдиспанеров, где врачи на протяжении 15 лет признавали его невменяемым
  • В Великобритании разрешили без суда отключать больных от жизнеобеспечения
  • Не исключено, что стороны пойдут на мировое соглашение и итоговый объем компенсации значительно сократится, - эксперты об иске МТС против Туркменистана
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×