Генпрокуратура Таджикистана возбудила дело по статьям «терроризм» и «убийство» после нападения на туристов

CA-NEWS (TJ) - По факту убийства иностранных туристов в Дангаринском районе возбуждено уголовное дело по признакам статей «терроризм» и «убийство». Как сообщает Генеральная прокуратура Таджикистана, уголовное дело по указанным статьям было возбуждено в день совершения преступления.

«Но также рассматриваются и другие версии происшествия», – уточняет Генеральная прокуратура.

Напомним, нападение на иностранных велотуристов произошло 29 июля, примерно в 15:30 часов на автодороге Куляб-Душанбе, на территории Дангаринского района.

Автомашина «Леганза» совершила намеренный наезд на группу велотуристов, а затем, как сообщает МВД, преступники вышли из машины и начали добивать туристов ножами и топорами.

В результате погибли четверо иностранцев, двое получили ранения. Среди погибших два гражданина США, гражданин Швейцарии и гражданин Нидерландов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления были задержаны 5 человек, еще четверо преступников были ликвидированы.

На следующий день после данного инцидента ответственность за него взяло на себя террористическая организация «Исламское государство», опубликовавшее позднее также видео «присяги на верность ИГ», которую дают, предположительно лица, который затем совершили нападение на туристов. В свою очередь МВД РТ обвинило в гибели иностранцев Партию исламского возрождения Таджистана (ПИВТ).