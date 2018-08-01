В суде Кызылорды объяснили мягкий приговор 5-летней давности одному из подозреваемых в убийстве фигуриста Дениса Тена

CA-NEWS (KZ) - В Кызылординском областном суде объяснили, почему Армана Кудайбергенова, задержанного позже по подозрению в убийстве Дениса Тена, осудили в 2013 году за грабёж, а не за разбой, передает informburo.kz.

«Учитывая критику в социальных сетях и интернете, хотели бы обратить внимание на следующие моменты. Первое – суд, согласно статье 340 УПК РК, рассматривает дело только в пределах предъявляемого обвинения. То есть суд не вправе осудить человека по более тяжкому обвинению, чем по тому, на котором настаивает прокурор. Суд может согласиться с квалификацией преступления, либо перейти на менее тяжкое преступление, либо оправдать человека. Но ни в коей мере не может перейти на более тяжкое преступление», – говорится в ответе суда на запрос.

Во время судебного разбирательства от сторон никаких ходатайств о переквалификации действий Кудайбергенова на «разбой» не поступало, и в соответствии с действующим УПК на момент совершения преступления суд не вправе был по собственной инициативе решать вопрос о привлечении Кудайбергенова по более тяжкой статье обвинения.

«Кудайбергенов преступление совершил в одиночку. Органами уголовного преследования не квалифицировалось совершение данного преступления группой лиц, соответственно, приятели подсудимого привлекались к уголовному процессу только в качестве свидетелей», – добавили в суде.

Суд учёл, что подсудимый являлся несовершеннолетним. Он полностью признал свою вину. Возместил ущерб и примирился с потерпевшим. Принято во внимание и отсутствие у него судимости. В суде представитель потерпевшего и его мать просили не лишать свободы подсудимого, так как они примирились и претензий друг другу не имеют.

«Оценка обоснованности и законности приговора в вышестоящих судебных инстанциях не давалась, поскольку ни сторона обвинения, ни сторона защиты его не обжаловали. Приговор вступил в законную силу», – резюмировали в суде.

17-летний на тот момент Кудайбергенов 9 декабря 2012 года примерно в 02.00 в городе Байконур, проходя мимо кафе вместе с двумя приятелями, увидел незнакомого ему человека. Кудайбергенов подошёл к нему и попросил телефон, чтобы позвонить. Незнакомец передал ему мобильный телефон, который Кудайбергенов положил в свой карман. На просьбу вернуть мобильный, тот нанёс несколько ударов пострадавшему по голове, другим частям тела и скрылся с места преступления. В 2013 году Кудайбергенова приговорили к году ограничения свободы.

Адвокат Джохар Утебеков, ознакомившись с делом, усомнился в правильности приговора судьи Айбека Абу. По мнению защитника, Кудайбергенов совершил разбой в группе лиц и ему должны были дать минимум пять лет колонии.

Напомним, 25-летний казахстанский фигурист Денис Тен скончался 19 июля в Алматы. Он застал врасплох ранее судимых Армана Кудайбергенова и Нуралы Киясова во время кражи зеркал с его автомобиля. В ходе потасовки спортсмен был тяжело ранен ножом и потерял три литра крови. Врачи не смогли его спасти.

По делу задержали и арестовали трёх человек, в том числе Жанар Толыбаеву. Её подозревают в недонесении о преступлении и в краже, совершённой группой лиц по предварительному сговору.