Трое российских журналистов убиты в Центральноафриканской Республике

CA-NEWS (CA) - Погибшими в Центральноафриканской Республике российскими журналистами были Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Об этом рассказал РБК главный редактор Центра управления расследованиями (ЦУР, занимается расследованиями в сфере коррупции) Андрей Коняхин.

Коняхин заявил РБК, что в ЦАР действительно планировались съемки документального фильма о работе ЧВК Вагнера. «Я точно знаю, что Джемаль и Радченко убиты, судя по всему, и Расторгуев», — добавил он. По словам Коняхина, они приехали в ЦАР утром в субботу, 28 июля. «Последний раз мы с ними выходили на связь позавчера вечером. Мы не знаем подробностей, что там случилось. Завтра поедем в посольство ЦАР в Москве», — уточнил Коняхин.

Режиссер Павел Костомаров подтвердил РБК, что Александр Расторгуев несколько дней назад рассказал ему, что уезжает в африканскую страну. «Могу подтвердить, что Саша уезжал в какую-то африканскую республику, — это все, что я знаю», — отметил он. По словам Костомарова, об этом он узнал несколько дней назад. «С тех пор на связь [Расторгуев] не выходил», — добавил режиссер.

В посольстве России в ЦАР заявляли, что у двух погибших были найдены пресс-карты МИЦ «Известия».

Один из погибших, журналист Орхан Джемаль, действительно ранее работал в холдинге «Известия». Джемаль родился в Москве в 1966 году. Он был сыном Гейдара Джемаля, возглавлявшего Исламский комитет России с 1993 года до момента своей смерти в 2016 году. Карьеру журналиста он начал в 1988 году в качестве режиссера телепрограммы «Здоровье», с 1995 года был репортером ряда российских изданий. Среди газет, с которыми сотрудничал Джемаль, были «Вечерняя Москва», «Независимая газета», «Новая газета», «Версия», «Русский Newsweek». Известность он получил в качестве военного корреспондента, неоднократно готовившего материалы из горячих точек. В частности, он освещал события войн в Чечне, Южной Осетии, Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии. В 2005 году Джемаль стал финалистом конкурса на соискание премии имени Артема Боровика. В 2008 году журналист был награжден медалью «За принуждение к миру» за участие в военных действиях в Южной Осетии. В августе 2011 года он, работая в качестве спецкора «Известий», попал под обстрел на окраине ливийской столицы Триполи и был ранен в ногу.

Журналисты направлялись из столицы Банги в Бамбари (400 км). Там их должен был встретить представитель ООН, который работает в MINUSCA, рассказала РБК заместитель главного редактора ЦУР Анастасия Горшкова. При себе у журналистов было около $8,5 тыс. и аппаратура, в том числе камеры Sony A7 и Canon Mark II и коптер, в общей сложности стоимость аппаратуры — 700–800 тыс. руб.

Как пояснили РБК в пресс-службе MINUSCA, тела трех журналистов и брошенный автомобиль были найдены в 33 км к северу от города Сибю. Туда был направлен патруль MINUSCA, который подтвердил наличие трех трупов и машины с пулевыми пробоинами. Впоследствии тела журналистов были перевезены в госпиталь при миссии ООН в Сибю, потом государственные службы переправили их в госпиталь в Банги.