Монголия потратит более $120 тысяч на проведение религиозного фестиваля

CA-NEWS (MNG) - Монголия потратит более $122 тысяч на проведение популярного фестиваля «Хурээ цам-Даншиг наадам», являющегося одним из основных туристических продуктов страны, сообщает Xinhua.

В программу фестиваля, который пройдет с 4 по 5 августа входят различные мероприятия, в том числе его главным зрелищем является костюмированный танец мистерии «Хурээ цам». Истоки мистерии уходят в глубокое прошлое: прототипы масок цама ученые находят в древних петроглифах и наскальных рисунках Центральной Азии. Впервые она проводилась в местности «Цагаан нуур» в 1639 году, где собрался весь народ Монголии, чтобы провести обряд провозглашения Занабазара первым религиозным лидером страны - Богд Жавзандамба хутугтом.

Глава столичного управления по делам туризма Д.Батсух отметил, что религиозный праздник «Даншиг наадам» является важным и значимым событием столицы. «Год назад мы начали продвигать и представлять этот фестиваль миру. Количество туристов, посещающих Монголию, растет с каждым годом. Обычно туристическое мероприятие организуется и продвигается на протяжении многих лет, чтобы его признали одной из туристических целей в мире. В этом смысле мы организуем «Даншиг наадам» ежегодно в первые выходные дни августа для развития туризма и привлечения иностранных туристов», - сообщил Д.Батсух в ходе пресс-конференции.

Правительство Монголии уделяет особое внимание развитию туристического сектора в целях оказания содействия экономическому росту страны. При этом республика стремится повысить вклад индустрии туризма в увеличении валового внутреннего продукта на 10% в ближайшие годы, — сказал замглавы столичного департамента по делам туризма Цэндийн Энхтувшин.

«Для достижения этой цели важно привлечь больше китайских туристов. Китай является самым подходящим и наиболее важным направлением для развития монгольского туризма. Китайцы тратят гораздо больше, чем кто-либо другой» , — добавил он.

Согласно официальным данным министерства окружающей среды и туризма Монголии, в 2017 году страна приняла более 470 тысяч туристов и заработала более 400 млн, что на 20% больше, чем в предыдущем году.

Правительство Монголии поставило перед собой цель принять 1 миллион иностранных туристов, чтобы заработать $1 миллиард в 2020 году.