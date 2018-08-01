В Туркменистане сообщается о смертельных случаях среди населения из-за аномальной жары

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане из-за продолжающейся аномальной жары участились смертельные случаи среди населения. Об этом сообщают корреспонденты радио «Азатлык» в Ашхабаде и независимые медиа издания.

По словам одного из корреспондентов в Ашхабаде, ему известны по меньшем мере десятки случаев со смертельным исходом из-за жары, в том числе среди собственных близких и знакомых. Многим жителям становится плохо в общественных местах и автобусных остановках.

«Почти каждый день на автобусных остановках и улицах умирают люди. Зачастую говорят, что им стало плохо с сердцем», - отмечает корреспондент.

«В Ашхабаде во время жары много смертных случаев. В Дашогузе тоже. Это результат массовой вырубки деревьев и наплевательского отношения к людям», - поделилась своим мнением жительница Ашхабада.

​Ранее, издание «Альтернативные новости Туркменистана» таксже сообщило, что аномальная жара стала причиной многочисленных смертей по всей стране.

«Особенно много умерших в эти дни было на севере страны - в Дашогузе и в этрапах велаята. Жару не выдерживали пожилые и больные люди. Источники сообщают, что в иные дни имамы местных мечетей даже устанавливали очередность для чтения джиназа-намаза (погребальной молитвы)», - сообщило издание в своей публикации 30 июля.

​В Туркменистане с жарким и засушливым климатом, лето сопровождается высокой температурой, превышающей 40 градусов. Но по мнению местных жителей, в этом году жара аномальная, утром в тени столбик термометра не опускается ниже 50 градусов.

Официальные лица и государственные СМИ Туркменистана о природных бедствиях традиционно не сообщают. О землетрясениях, наводнениях и селях, обрушившихся на страну на протяжении последних 20 лет официально не сообщалось.