Партии исламского возрождения Таджикистана отвергла заявление о причастности к нападению на туристов

CA-NEWS (TJ) - Высший совет Партии исламского возрождения (ПИВТ) распространил заявление, в котором отверг заявление властей Таджикистана о причастности к нападению на иностранных туристов. Заявление опубликовано на странице партии в Facebook.

«Те, кто осуществил это ужасное нападение, уже открыто заявили об этом, однако таджикские власти бесстыдно проигнорировали это. Это демонстрирует, что таджикские власти пытаются отвлечь внимание граждан страны и международного сообщества от главных виновников происшествия и хотят использовать это как повод для оправдания репрессий против оппозиции», - говорится в сообщении.

В ПИВТ также призвали незамедлительно провести международное расследование под руководством ОБСЕ, включая представителей стран, чьи граждане были атакованы террористами.

Лидер ПИВТ Мухиддин Кабири заявил «Независимой газете», что обвинение в причастности его партии к трагическому инциденту полностью противоречит политической культуре, морали, логике.

«О чем говорить, если ответственность за произошедшее берет на себя ИГ, а МВД Таджикистана, словно не слыша этого, продолжает обвинять нас? Ни один из нападавших на туристов не имеет отношения к ПИВТ ни сейчас, ни в прошлом», - заявил Кабири.

По его словам, это не первая и, очевидно, не последняя бездоказательная атака ПИВТ властями Таджикистана, равно как и их обвинения в адрес Ирана, «финансирующего терроризм».

Ранее, ИГ взяло на себя ответственность за убийство четверых иностранных велосипедистов в Таджикистане. В свою очередь МВД РТ обвинило в гибели иностранцев Партию исламского возрождения Таджистана (ПИВТ).

Двое граждан США, один швейцарец и один голландец были убиты в районе Дангара, примерно в 70 километрах к юго-востоку от Душанбе в воскресенье, 29 июля. Туристы были задавлены автомобилем, а затем их добили ножами. Еще двое иностранцев были ранены.