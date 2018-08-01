CША оказывают содействие Таджикистану в расследовании обстоятельств нападения на туристов

CA-NEWS (TJ) - Американская администрация оказывает содействием властям Таджикистана в расследовании обстоятельств нападения, на иностранных туристов, в том числе из США. Как передает ТАСС, об этом сообщила во вторник на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

“Правительство США оказывает содействие правительству Таджикистана, которое возглавляет расследование”, – заявила представитель американского внешнеполитического данное ведомства.

Как при этом добавила дипломат, Вашингтон не может на данном этапе подтвердить, что ответственность за нынешнюю вылазку действительно несет террористическая группировка “Исламское государство”.

“Мы не можем в настоящее время подтвердить, кто несет ответственность за это нападение”, – сказала Науэрт. По ее словам, власти Таджикистана также взаимодействуют с Госдепартаментом. Рекомендаций воздержаться от поездок в Таджикистан внешнеполитическое ведомство США в адрес направляющихся за рубеж американцев пока не распространяло, подтвердила Науэрт.

Тем временем, как пишет ТАСС, Иран заявил о своей непричастности к убийству туристов в Таджикистане. Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Бахрам Гасеми заявил накануне, что « Исламская Республика Иран решительно отвергает всякую причастность к этому инциденту и существование на своей территории базы для военно-диверсионного обучения».

«Мы решительно осуждаем произошедшее, и готовы оказать содействие таджикской стороне в расследовании», – сказал он.

Напомним, нападение на иностранных велотуристов произошло 29 июля, примерно в 15:30 часов на автодороге Куляб-Душанбе, на территории Дангаринского района.

Автомашина «Леганза» совершила намеренный наезд на группу велотуристов, а затем, как сообщает МВД, преступники вышли из машины и начали добивать туристов ножами и топорами.

В результате погибли четверо иностранцев, двое получили ранения. Среди погибших два гражданина США, гражданин Швейцарии и гражданин Нидерландов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления были задержаны 5 человек, еще четверо преступников были ликвидированы.

На следующий день после данного инцидента ответственность за него взяло на себя террористическая организация «Исламское государство», опубликовавшее позднее также видео «присяги на верность ИГ», которую дают, предположительно лица, который затем совершили нападение на туристов.

Официальные органы Таджикистана, пока не комментируют вероятную причастность преступников к «ИГ».

Однако в официальном сообщении МВД республики отмечается, что некоторые из задержанных являются активными членами террористической организации Партии исламского возрождения, а один из них проходил идеологическую и военно-диверсионную подготовку в Иране.