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  1 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан будет блокировать сайты с экстремистским контентом

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан будет официально блокировать сайты с экстремистским контентом. Это предусмотрено Законом «О противодействии экстремизму», подписанным накануне президентом Шавкатом Мирзиёевым. Документ вступит в силу по истечении трех месяцев со дня его официального опубликования (31 июля), сообщают местные СМИ.

«Материалы, атрибутика и символика экстремистских организаций в установленном порядке подлежат уничтожению или удалению. При невозможности удаления таких материалов, атрибутики или символики, размещенных в СМИ либо сетях телекоммуникаций, в том числе в Интернет, доступ к ним ограничивается», – отмечается в законе.

Кроме того, документ позволяет применять меры ответственности к провайдерам, которые не обеспечат блокировку. При этом есть в документе пункт и об освобождении от ответственности для раскаявшихся экстремистов.

«В случае добровольного отказа от участия в экстремистской деятельности, сообщения об этом соответствующим государственным органам и активного способствования предотвращению наступления тяжких последствий и реализации целей экстремистов лицо освобождается от ответственности в соответствии с законодательством», – отмечается в законе.

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