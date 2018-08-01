В аэропорту Ашхабада участились случаи мошенничества в отношении снятых с рейсов пассажиров

CA-NEWS (TM) - В ашхабадском аэропорту участились случаи мошенничества в отношении не допущенных на международные рейсы пассажиров. Как сообщил источник радио «Азатлык», группа вымогателей в Ашхабадском аэропорту обманула шесть человек, обещанием помочь с выездом в Турцию и завладела их документами, суммой в $600 и скрылась.

Среди потерпевших жители города Дашогуза, а также районов Болдумсаз и Гурбансолтан эдже Дашогузской области. По словам источника данное происшествие произошло в июне.

Как рассказала источнику жительница района Болдумсаз, лишившиеся документов и денег пассажиры обратились в отделение полиции аэропорта, сотрудники которой записали личные данные потерпевших с обещанием связаться с ними в случае обнаружения злоумышленников.

Редакции не удалось подтвердить данную информацию у официальных источников, а также получить комментарий у представителей ашхабадского международного аэропорта.

Это не единичный случай, когда пассажиры, снятые с рейсов, становятся жертвами мошенников. Об аналогичных происшествиях в международном аэропорту Ашхабада сообщали ранее сами пострадавшие.

В начале июня с редакцией Азатлыка связался житель Туркменистана, по его словам ставший жертвой мошенников и рассказал, что банда состоит из 5-6 человек и руководит ею 35 летний мужчина из этрапа Векилбазар Марыйской области. Азатлыку известно имя этого человека, но по соображениям безопасности мы воздерживаемся от огласки.

«Эта банда предлагает тем, кого сняли с рейсов помочь с прохождением паспортного контроля. Оплату берут в долларах. У меня взяли 1200 американских долларов и исчезли. Оказывается, до меня они тоже обманули несколько человек. Разным людям они называют разную цену. Он очень хитрый и скользкий человек, все из его банды тоже марыйские. Среди них есть и одна женщина. Но не только эта банда занимается этим «бизнесом», есть и другие», - рассказал туркменистанец, беседовавший на условиях анонимности из опасений за свою безопасность.

По его словам, он обратился в полицию с жалобой на мошенников, но там его предупредили, что ответственность несёт как бравший взятку, так дававший и поэтому его тоже могут привлечь к ответу.

Источники в ашхабадском аэропорту, беседовавшие с корреспондентом Азатлыка, рассказали, что некоторые банды мошенников действуют в сговоре с работниками служб безопасности и миграции аэропорта, они оказывают посреднические услуги между взяточниками и взяткодателями. Как рассказали собеседники нашего корреспондента, есть случаи, когда пассажирам, заплатившим взятку, удаётся попасть на рейсы.

По словам собеседников в связи с ужесточение миграционных требований, а также участившихся случаев произвольного снятия с международных рейсов пассажиров, многие оказываются в безвыходном положении и становятся легкой добычей мошенников.

В последние месяцы сообщалось о десятках случаев снятия с рейсов пассажиров, вылетающих из ашхабадского аэропорта.