В Астане провели первую в мире операцию по замене искусственного сердца на донорское

CA-NEWS (KZ) - В Астане провели операцию по замене искусственного сердца на донорское. Сложные хирургические манипуляции, которые длились более 12 часов, перенёс житель Павлодарской области Кунанбай Абраев, сообщает informburo.kz.

В 2017 году этому пациенту, страдающему хронической бивентрикулярной сердечной недостаточностью в терминальной стадии, вживили полностью искусственное сердце CARMAT, которое представляет собой биопротез весом около одного килограмма.

Спустя восемь месяцев Кунанбаю Абраеву провели вторую операцию – ортотопическую пересадку сердца, заменив искусственный орган на донорский.

«Сегодня для пациентов с хронической сердечной недостаточностью на терминальной стадии пересадка донорского сердца – это единственный способ продлить жизнь. Но не всем она подходит, ведь на фоне заболевания могут пострадать другие органы. Поступив к нам, Кунанбай Абраев был в таком состоянии, при котором ему невозможно было сделать пересадку донорского сердца. Спустя шесть месяцев его состояние нормализовалось, и мы решили включить его в лист ожидания органа. Спустя время мы получили подходящее сердце и трансплантировали его», – рассказал председатель правления Национального научного кардиохирургического центра Юрий Пя.

Уникальная операция прошла в Астане 19 июня 2018 года, однако рассказать о ней специалисты центра решились лишь сейчас, когда состоянию пациента уже ничто не угрожает.

Первый заместитель председателя правления АО «Национальный научный кардиохирургический центр» Махаббат Бекбосынова отметила, что в данный момент в листе ожидания донорского сердца находятся более 60 человек, среди них есть дети младше 18 лет. Но это только те, кто заявил о необходимости этой операции, фактически людей, нуждающихся в трансплантации, гораздо больше.

По словам Юрия Пя, своеобразным спасательным кругом в этом вопросе является именно искусственное сердце. Стоимость биопротеза составляет свыше 1 млн евро, но казахстанцам их предоставляют бесплатно в рамках международного клинического исследования по изучению полностью искусственного сердца CARMAT.

После извлечения искусственного сердца из тела пациента его передали компании CARMAT SA, чтобы та исследовала, как работали механизмы биопротеза, сколько лет он мог прослужить.

К каждому искусственному сердцу в комплекте идут батарейки и электронный контролёр, который показывает артериальное давление пациента, уровень заряда. Весь этот «набор» весит три килограмма.