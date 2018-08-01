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  1 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане у авиакомпании отозвали лицензию из-за пилота, который пьяным сел за штурвал

CA-NEWS (KZ) - Приостановка работы компании произошла после расследования причин катастрофы самолета Як-12 в Алматинской области прошлым летом. Командир судна был у штурвала в состоянии алкогольного опьянения. Комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана приостановил работу ТОО НАК «Казавиа» с 25 августа текущего года за грубейшее нарушение сертификационных требований, сообщает «Sputnik-Казахстан».

До 25 августа авиакомпании необходимо погасить задолженность перед своими сотрудниками и налоговыми органами. Также необходимо вернуть в орган гражданской авиации подлинник свидетельства по авиационным работам с эксплуатационными спецификациями в течение десяти дней.

В комитете напомнили о жестких требованиях к авиакомпаниям в вопросе безопасности полетов и призвали компании строго соблюдать требования.

Напомним, 27 июля прошлого года в Панфиловском районе Алматинской области вблизи села Шолакай произошла катастрофа с самолетом Як-12. В результате падения самолета погибли два человека — 54-летний пилот и 39-летний пассажир Масимжан Масимов, глава крестьянского хозяйства.

После этого комитет гражданской авиации принял решение приостановить эксплуатацию самолетов Як-12 до выяснения причин крушения.

При этом сообщалось, что воздушное судно имело необходимые разрешительные документы (действующие сертификат летной годности и свидетельство о выполнении авиационных работ), а полет был согласован с органами воздушной навигации.

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