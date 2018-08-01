Власти Таджикистан заявили, что цена на питьевую воду останется прежней

CA-NEWS (TJ) - Ставки акцизного налога на отечественную питьевую воду в Таджикистане повысились в результате недоразумения. Постановление правительства о трехкратном повышении ставок акциза на питьевую воду, газированную и без газа, принятое 9 июня, касалось импортируемой продукции.

По данным властей, во время подготовки постановления о повышении ставок акциза произошло недоразумение, в результате чего в местных СМИ прошла информация о повышении ставок акциза на бутилированную воду отечественного производства.

В одном из управлений Налогового комитета Таджикистана сообщили, что инициатива о повышении ставок акциза на питьевую воду исходила от Минфина и проект постановления правительства также был подготовлен этой структурой.

Источник сообщил, что вероятнее всего документ будет откорректирован и цена на бутилированную питьевую воду отечественного производства останется прежней.

Согласно постановлению правительства страны от 9 июня, наравне с другой подакцизной продукцией, предполагалось повышение ставки акциза на воду, включая природную или искусственную, минеральную, газированную, без добавления и с добавлением сахара или других подслащивающих веществ. Ставка на воду природную, минеральную, газированную и без добавления сахара должна была подняться с 0,02 до 0,06 евро за литр.

В местных СМИ последовала серия публикаций, в которых производители питьевой воды в стране сетовали на то, что подорожание ставки акциза приведет к тому, что потребители просто перестанут покупать бутилированную воду. Только на территории столицы работают 8 предприятий по производству питьевой воды. Они написали совместное письмо в правительство, в котором просили пересмотреть свое постановление о повышении ставки акциза на воду.

В департаменте налоговой политики Минфина РТ сообщили, что постановлением подразумевалось повышение ставок акциза на импортируемую бутилированную воду в целях защиты отечественного производителя. «Сейчас по поручению правительства мы корректируем текст постановления», - сказал источник.