Причина обвинений Таджикистана в адрес Ирана в нежелании Душанбе возвращать $2,7 млрд, принадлежащих иранскому бизнесмену, - эксперты

CA-NEWS (TJ) - Террористы «Исламского государства» взяли на себя ответственность за убийство четырех туристов в Таджикистане. Группу иностранцев на велосипедах сначала задавили автомобилем, а затем добивали с помощью оружия. Однако в Душанбе назначили другого виновника произошедшего. Как утверждают в Министерстве внутренних дел (МВД) республики, задержанный преступник признался, что действовал от лица запрещенной Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) и учился в Иране. Как пишет газета «Коммерсантъ», это уже далеко не первое обвинение таджикских властей в адрес Тегерана, однако на их счет впервые записали убийство граждан западных стран.

В ночь на 31 июля организация SITE, отслеживающая действия боевиков в интернете, опубликовала признание террористов ИГ в нападении на иностранных туристов в Таджикистане. Напомним, теракт был совершен в воскресенье, 29 июля, в Дангаринском районе. На видео с места событий видно, как легковой автомобиль намеренно выезжает на полосу встречного движения, чтобы сбить велосипедистов.

В результате атаки погибли двое граждан США, а также гражданин Швейцарии и гражданин Нидерландов. Еще двое граждан Швейцарии сейчас находятся в больнице.

Однако в Душанбе озвучили совсем другую версию произошедшего. Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте МВД республики, ответственность за теракт несет не ИГ, а запрещенная в республике Партия исламского возрождения Таджикистана. В этом якобы признался единственный задержанный участник нападения — Хусейн Абдусамадов. Четверых его сообщников, согласно заявлению, убили при задержании, потому что те «оказывали вооруженное сопротивление».

«Хусейн Абдусамадов, который был задержан, подтвердил, что он в 2014–2015 годах в Иране получил идеологическое и военно-диверсионное обучение. Там же он встретился с Носирхуджа Убайдовым по прозвищу Кори-Носир и примкнул к экстремистской группировке ПИВТ», - говорится на сайте таджикского МВД. Именно Носирхуджа Убайдов, по версии следствия, и был заказчиком теракта. Однако на видеозаписи, распространенной подконтрольным ИГ информационным агентством Amaq видно, как пятеро молодых людей, похожие на четверых ликвидированных и одного арестованного преступника, выступают именно под флагом «Исламского государства».

Партия исламского возрождения Таджикистана была запрещена в стране в 2015 году. Она также внесена в перечень Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС).

Благодаря этому Душанбе последовательно выступает против вступления Ирана в ШОС, обвиняя его в поддержке ПИВТ. В сентябре прошлого года накануне заседания глав МИД стран ШОС по таджикскому телевидению показывали фильм, снятый по заказу МВД. В нем трое арестованных членов ПИВТ рассказывают, что Иран якобы финансировал их террористическую деятельность в конце 1990-х годов и даже выдал иранские паспорта, чтобы преступники могли вовремя сбежать. По словам авторов фильма, среди жертв ПИВТ были российские военнослужащие 201-й дивизии, дислоцированной в Таджикистане. Однако нынешнее обвинение Душанбе в адрес Тегерана впервые касается актуального события, а не события 20-летней давности.

МИД Ирана заявил о своей непричастности к теракту. «Исламская республика Иран категорически отрицает любую причастность к инциденту и существование на своей территории тренировочной базы для диверсионных действий, а также готово сотрудничать с соответствующими таджикским органами, чтобы понять масштаб этой проблемы», - сказал представитель министерства Бахрам Касеми.

Председатель Национальной ассоциации политологов Таджикистана Абдугани Мамадазимов подтвердил «Ъ», что это первое обвинение ПИВТ в новом теракте, и потому эту информацию следует тщательно проверить. «До этого все последние акции в Таджикистане проводили организации, связанные с ИГ», - сказал Мамадазимов.

Кроме того, на счет ПИВТ впервые записали убийство граждан США, Швейцарии и Нидерландов. Это примечательно потому, что западные страны и организации называли запрет ПИВТ «очередным ограничением свободы выражения политических взглядов и плюрализма в стране». Американское посольство в Душанбе пока не комментировало обвинение в адрес ПИВТ. В его вчерашнем заявлении говорится, что «посольство признательно таджикским властям за их профессиональный и быстрый ответ на инцидент».

Российский политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов заявил «Ъ», что заранее предполагал, что Душанбе обвинит в инциденте ПИВТ. «Это соответствует генеральной линии таджикского руководства на обвинение не столько самой ПИВТ, сколько Ирана, - сказал Дубнов. - Однако выдвинутое обвинение выглядит любительским и бездоказательным. Например, следствие ничего не рассказало о том, где именно и при каких обстоятельствах были ликвидированы боевики».

Кроме того, по мнению эксперта, таджикские власти теперь «оказались в неловкой ситуации»: «Учитывая, что ответственность за теракт успело взять на себя ИГ, теперь Душанбе необходимо либо опровергнуть их заявление, либо заявить о связи между ПИВТ и ИГ, что будет выглядеть совсем уж нелепо».

Впрочем, замдиректора Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана Сейфулло Сафаров в беседе с «Ъ» уже назвал ИГ и ПИВТ «частями единой матрицы». «ИГ действительно взяло на себя ответственность за теракт, но они используют это для своей рекламы, - заявил Сафаров. - «Исламское государство'» было создано военными силами ПИВТ еще в 1992 году в Гармском районе Таджикистана (ныне он переименован Раштский район — ред.). Они использовали тот же черный флаг и уничтожали людей, учившихся в Москве и Ленинграде». Также на связь между ИГ и ПИВТ косвенно указывает пресс-релиз МВД Таджикистана.

«Было установлено, что брат Абдусамадова Х.А., Абдусамадов Бахтиёр Абдусамадович по прозвищу Мулло Умар считается членом террористической организации «Исламского движения Туркестана», и в данное время за совершенные преступления террористического и экстремистского характера отбывает срок», - говорится в нем. Учитывая, что «Исламское движение Туркестана» (оно же — «Исламское движение Узбекистана») еще в 2014 году присягнуло на верность ИГ, можно сделать вывод, что один из братьев был членом ПИВТ, а другой - ИГ.

Наиболее вероятной причиной столь серьезных и регулярных обвинений в адрес Тегерана российский эксперт Аркадий Дубнов назвал нежелание Душанбе возвращать $2,7 млрд, принадлежащих иранскому бизнесмену Бабаку Занджани.

В Иране Занджани приговорен к смертной казни за хищение этой суммы из бюджета страны. По мнению иранских властей, сейчас она хранится в одном из таджикских банков. «В результате скандала отношения Душанбе с Тегераном могут ухудшиться настолько, что вопрос возвращения денег просто перестанет быть актуальным», - пояснил Аркадий Дубнов. Сумма в $2,7 млрд превышает общий объем расходов госбюджета Таджикистана за 2017 год ($2,1 млрд).