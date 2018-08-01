В Шымкенте обвал грунта произошел на дороге, ведущей в детский сад

CA-NEWS (KZ) - В Шымкенте 31 июля в 7:30 утра жители многоэтажки, расположенной в 17 микрорайоне жилого комплекса «Стамбул», проснулись от ужасного грохота, стены содрогнулись, сообщает otyrar.kz. Тонны глины рухнули в котлован, который готовили под строительство многоэтажного дома. Вместе с частью дорожного полотна, которое проложила здесь при строительстве многоэтажек компания КИК, в бездну обрушился и забор.

«Мы подрядчика в глаза не видели. Только рабочие здесь. Сначала от дороги, что ведет в детский сад, они метр отхватили, а теперь, чтобы построить новый забор, вообще 4 метра взяли, полностью перекрыв дорогу к детскому садику. Страшно было. Да и теперь страшно, ведь полон двор детей, которые гуляют. Мои вообще теперь сидят дома. Не выпускаю», - рассказывает жительница жилого комплекса «Стамбул» Динара Боранбаева.

«В 7.30 утра произошло обрушение на внутренней части дороги (32 кв. метра асфальта) к детскому садику, который расположен рядом с жилым комплексом «Стамбул». Обрушение произошло из-за рытья котлована под строительство многоэтажного дома, производимого ТОО «Нур Дамир». В 9.15 были вызваны представители отдела ГАСК, управления транспорта, аппарата акима, составлен акт. Место огорожено комиссией, так как на объекте рабочих не было», - говорит Александр Малахов, заместитель акима Енбекшинского района.

Ближе к вечеру основные работы по ограждению места обрушения были закончены.